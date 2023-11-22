Корабль ВМФ РФ впервые за четыре года прибыл с визитом в Таиланд
Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота Военно-морских сил России "Адмирал Пантелеев" прибыл в Таиланд с дружественным визитом. Об этом сообщает ТАСС.
Российское судно пришвартовалось в порту главной базы королевских Военно-морских сил Таиланда Саттахип. Корабль "Адмирал Пантелеев" в этом порту оказался не впервые, в октябре 2019 года он был там с деловым заходом вместе с ракетным крейсером "Варяг" и танкером "Печенга". С тех пор боевые российские корабли не приближались к королевству Таиланд.
12 ноября отряд российских кораблей впервые с 1971 года зашел в главный порт Бангладеша Читтагонг.
21 ноября военно-морские учения Тихоокеанского флота (ТОФ) России и ВМС Индии стартовали в Бенгальском заливе. Днем ранее отряд кораблей ТОФ вошел в порт индийского города Вишакхапатнам.