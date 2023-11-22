Корабль ВМФ РФ впервые за четыре года прибыл с визитом в Таиланд

Российское судно пришвартовалось в порту главной базы королевских Военно-морских сил Таиланда Саттахип. Корабль "Адмирал Пантелеев" в этом порту оказался не впервые, в октябре 2019 года он был там с деловым заходом вместе с ракетным крейсером "Варяг" и танкером "Печенга". С тех пор боевые российские корабли не приближались к королевству Таиланд.