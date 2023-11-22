СМИ: украинские военные украли миллион долларов на закупке генераторов

Командование одной из воинских частей Черниговской области похитило около миллиона долларов на закупках генераторов. Об этом со ссылкой на украинский телеканал «ТСН» пишет РИА Новости.

По данным издания, масштабные хищения выявила комиссия по аудиту при министерстве обороны Украины.

«Тридцать восемь миллионов гривен (около 1 миллиона долларов) убытков государству из-за космических цен на генераторы», — отмечается в сообщении.

Данные аудита свидетельствуют о том, что командование одной из Черниговских воинских частей заключало с поставщиками дополнительные соглашения, что повышало конечную стоимость оборудования.

При этом закупленные генераторы скапливались на складах, а в воинские части было передано менее 15% от общего объема.