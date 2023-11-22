Politico: Украина запросила у США радары Sentinel для защиты оружейных заводов

Украина запросила у США радары ближнего действия Sentinel, которые, как надеются в Киеве, помогут защитить оружейные заводы в стране. Об этом пишет Politico со ссылкой на источник.

Украина запросила у США радары Sentinel на сезон праздников
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"Киев на сезон праздников хочет от США радары ближнего действия", - говорится в материале.

По данным издания, с помощью Sentinel Украина надеется защитить от ударов ВС РФ фабрики, на которых будет налажено собственное производство оружия.

Радары Sentinel способны отслеживать баллистические ракеты и медленно движущиеся дроны.