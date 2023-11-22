Украина запросила у США радары Sentinel на сезон праздников

Politico: Украина запросила у США радары Sentinel для защиты оружейных заводов
Украина запросила у США радары ближнего действия Sentinel, которые, как надеются в Киеве, помогут защитить оружейные заводы в стране. Об этом пишет Politico со ссылкой на источник.
"Киев на сезон праздников хочет от США радары ближнего действия", - говорится в материале.
По данным издания, с помощью Sentinel Украина надеется защитить от ударов ВС РФ фабрики, на которых будет налажено собственное производство оружия.
Радары Sentinel способны отслеживать баллистические ракеты и медленно движущиеся дроны.