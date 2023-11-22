Bloomberg раскрыл обязательства ЕС перед украинской армией

В план обязательств Европейского союза перед Украиной входят поставки и обучение для солдат Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg.

Bloomberg раскрыл обязательства ЕС перед украинской армией
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Эти обязательства содержатся в пакете долгосрочных обязательств перед Украиной, которые руководство Европейского союза должно начать обсуждать до конца года. Также ЕС предлагает усиленный обмен разведывательной информацией, расширение взаимодействия с украинской оборонной промышленностью, помощь в разминировании территорий и борьбе с киберугрозами.

До этого министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Украина целиком зависит от той помощи, которую ей оказывают страны Запада, в первую очередь Соединенные Штаты.

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Она также отметила, что принятие документа об оказании дальнейшей военной помощи Украине является «важнейшим приоритетом».

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