Bloomberg раскрыл обязательства ЕС перед украинской армией

В план обязательств Европейского союза перед Украиной входят поставки и обучение для солдат Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg.

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Эти обязательства содержатся в пакете долгосрочных обязательств перед Украиной, которые руководство Европейского союза должно начать обсуждать до конца года. Также ЕС предлагает усиленный обмен разведывательной информацией, расширение взаимодействия с украинской оборонной промышленностью, помощь в разминировании территорий и борьбе с киберугрозами.

До этого министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Украина целиком зависит от той помощи, которую ей оказывают страны Запада, в первую очередь Соединенные Штаты.