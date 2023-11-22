МИД Катара: о старте гумпаузы в Газе будет объявлено в течение суток
МИД Катара объявило о достижении соглашения о гуманитарной паузе в секторе Газа на четыре дня. Об этом пишет РИА Новости.
О времени начала гумпаузы заявят в течение следующих 24 часов. При этом по возможности она может продлиться и дольше четырех дней, отметили в МИД.
До этого сообщалось, что ХАМАС пообещал освободить 50 заложников в обмен на пятидневное перемирие. Уточнялось, что переговоры по освобождению заложников велись при посредничестве США, Египта и Катара. По информации министерства, число тех, кого будут освобождать в рамках сделки Израиля и ХАМАС, будет расти на следующих стадиях реализации договоренности.
До этого было заключено предварительное соглашение по освобождению заложников в секторе Газа. На этом фоне Нетаньяху подтвердил, что Израиль готовится принять тяжелое решение по заложникам. Большинством пленных, которых освободит палестинское движение ХАМАС и Израиль по результатам возможной сделки, будут дети, сообщило CNN.