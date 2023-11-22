МИД Катара: о старте гумпаузы в Газе будет объявлено в течение суток

МИД Катара объявило о достижении соглашения о гуманитарной паузе в секторе Газа на четыре дня. Об этом пишет РИА Новости.

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О времени начала гумпаузы заявят в течение следующих 24 часов. При этом по возможности она может продлиться и дольше четырех дней, отметили в МИД.

До этого сообщалось, что ХАМАС пообещал освободить 50 заложников в обмен на пятидневное перемирие. Уточнялось, что переговоры по освобождению заложников велись при посредничестве США, Египта и Катара. По информации министерства, число тех, кого будут освобождать в рамках сделки Израиля и ХАМАС, будет расти на следующих стадиях реализации договоренности.