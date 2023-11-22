СМИ: ХАМАС подтвердило гибель одного из своих командиров в Ливане

Радикальное палестинское движение ХАМАС подтвердило гибель одного из своих командиров в Ливане. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

Речь идет о заместителе командующего группировки "Бригады Иззэддина аль-Кассама" (боевое крыло ХАМАС) Халиле Харразе. Ранее ливанские СМИ сообщали, что он был убит в результате обстрела со стороны Израиля вместе с тремя другими высокопоставленным представителями движения.