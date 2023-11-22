Мобилизация: последние новости на сегодня 22 ноября 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 22 ноября 2023, в материале «Рамблера».

В Подмосковье выплаты за погибших в СВО начали выдавать их взроcлым детям

В Московской области получить выплату за бойцов, погибших при участии в специальной военной операции, смогут их взрослые дети, сообщает «Российская газета» со ссылкой на поправки региональных депутатов.

До сих пор на выплаты в 3 миллиона рублей могли претендовать только родители погибшего, его вдова, несовершеннолетние дети, а также дети с инвалидностью или студенты до 23 лет.

Теперь в число получателей выплат включены взрослые дети. А в случае, если у погибшего нет детей, выплату могут получить его братья и сестры, в том числе и неполнородные.

«Фронту нужна помощь»: у самарских студентов собирают «электронки» для нужд армии

Необычную акцию по помощи военным, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции, запустили в Самарском университете, сообщает «Газета.ру».

Им отправят электронные сигареты ради деталей для беспилотников. Идея вызвала интерес у студентов — за неделю они сдали больше 200 использованных устройств.

Из собранных устройств извлекут необходимые детали, которые нужны «для специальных целей в зоне СВО». Акция по сбору электронных сигарет продолжается.

Губернатор Подмосковья посетил центр реабилитации для участников СВО

С прошлого года Федеральный научно-клинический центр реаниматологии и реабилитологии под Солнечногорском помогает восстанавливаться сотрудникам Росгвардии и военным, сообщает argumentiru.com.

Как заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, который посетил данный центр, учреждение оказывает самую сложную медицинскую помощь, в том числе бойцам, которые попадают сюда из зоны проведения специальной военной операции. На протяжении многих лет научно-исследовательский институт занимается сложными клиническими случаями, научными разработками. Нейрореанимационную помощь получили уже около 100 участников СВО, в том числе из Подмосковья.