Спецоперация на Украине 22 ноября: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 22 ноября 2023 года.

В Херсонской области заявили об обстрелах кварталов Херсона

Украинская армия обстреляла жилые кварталы Херсона, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на главу Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, огонь велся противником с пикапа, на который был установлен миномет. Цель — обвинить российских военных.

Губернатор отметил, что были зафиксированы прилеты по гражданским автомобилям. Обстрел велся после объявленной Украиной усиленной мобилизации в Херсоне.

Командир отделения ВСУ рассказал об успешном наступлении российских войск

Артиллерия России может в любой момент ударить по позициям Украины благодаря преимуществу в небе, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на заявление командира отделения украинских Вооруженных сил по имени Роман.

По его словам, российские военные успешно продвигаются и их позиции становятся все ближе.

В свою очередь журналист из Японии Хитоси Такасэ, побывавший на украинских позициях, заявил, что ВСУ значительно уступают российской артиллерии.

ВС РФ поразили три бригады ВСУ на Запорожском направлении

Армия России нанесла поражение трем бригадам украинских войск, сообщает «Газета.ру».

Это произошло в районах Работино и Новопрокоповка в Запорожской области.