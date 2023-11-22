Российские военнослужащие поразили около 30 артиллерийских позиций ВСУ
Российские военнослужащие поразили около 30 артиллерийских позиций ВСУ на краснолиманском направлении. Об этом Александр Савчук.
«Артиллерийскими подразделениями нанесено огневое поражение по трем опорным пунктам, трем районам скопления техники и около 30 артиллерийских позиций ВСУ», — отметил Савчук.
По его словам, в районе Серебрянского лесничества подразделения группировки совместно с артиллерией нанесли поражение штурмовым группам 12-й бригады спецназначения «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).
Ранее сообщалось, что российские ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор» уничтожили долговременный опорный пункт Вооруженных сил Украины. В ведомстве также уточнили, что применение авиационных средств поражения проходило с кабрирования.
В начале ноября военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) взяли штурмом и зачистили опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом.