Российские военнослужащие поразили около 30 артиллерийских позиций ВСУ на краснолиманском направлении. Об этом Александр Савчук.

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«Артиллерийскими подразделениями нанесено огневое поражение по трем опорным пунктам, трем районам скопления техники и около 30 артиллерийских позиций ВСУ», — отметил Савчук.

По его словам, в районе Серебрянского лесничества подразделения группировки совместно с артиллерией нанесли поражение штурмовым группам 12-й бригады спецназначения «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).

Ранее сообщалось, что российские ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор» уничтожили долговременный опорный пункт Вооруженных сил Украины. В ведомстве также уточнили, что применение авиационных средств поражения проходило с кабрирования.