В зоне СВО начали применять ночные FPV-дроны

FPV-дроны (first-person view — «вид от первого лица») с ночными камерами начали применять в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом рассказал военный корреспондент Александр Коц в Telegram.

Автор обратил внимание на ролик, демонстрирующий применение FPV-дронов в темное время суток. «Ночные FPV-дроны, похоже, скоро пойдут в промышленных масштабах. Переходим на новый уровень. Теперь даже передвижение в темное время суток не может ничего гарантировать», — пишет Коц.

Изначально видеозапись появилась в России смогут работать круглосуточно благодаря внедрению новых технологий.

Ранее в ноябре появилось видео, демонстрирующее применение дрона-камикадзе «Ланцет» в темное время суток.