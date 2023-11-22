Вооруженные силы Украины (ВСУ) из-за дефицита боеприпасов рассчитывают на скорое завершение палестино-израильского конфликта. Об этом сообщает издание Times.

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Один из командиров 21-ой бригады ВСУ рассказал изданию, что в украинской армии ситуация близка к критической из-за острого дефицита боеприпасов. По его словам, армия нуждается в артиллерийских снарядах, взрывчатке, противотанковом орудии и минах.

— Надеюсь, Израиль сможет выполнить свою задачу в ближайшем будущем, — цитирует издание своего собеседника.

В бригаде также пожаловались на массовое бегство. Один из офицеров сообщил, что из его роты, состоявшей из 114 человек, бежали 20 бойцов. Он добавил, что некоторые из них спустя время вернулись в расположение.

Еще один собеседник издания с позывным «Ветер» сообщил, что украинская армия использует британские БТР Bulldog 1960-х годов. Он подчеркнул, что эта не та техника, с которой можно вести успешное наступление, передает РИА Новости.

Украина для защиты своих заводов рассчитывает получить от США радиолокационные станции (РЛС) ближнего действия Sentinel.