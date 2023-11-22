Politico: Украина хочет получить от США радары ближнего действия

Киев хочет получить от США радары ближнего действия Sentinel, предназначенные для отслеживания баллистических ракет, тихоходных беспилотников, самолетов, вертолетов и других объектов. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источник, знакомый с ходом американо-украинских переговоров.

Politico уточняет, что желание Украины получить радары такого типа связано с ожиданием сложного зимнего периода. Официальные лица готовятся к ударам России по инфраструктурным объектам.

Министр обороны США Ллойд Остин посетил Киев в понедельник для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром обороны страны Рустемом Умеровым. Позднее шеф Пентагона объявил о выделении Киеву дополнительного пакета военной помощи на $100 млн. В ходе пресс-конференции с Зеленским Остин сказал, что у США нет оружия, которое стало бы волшебной палочкой для украинской армии, все зависит от того, как Украина использует предоставляемое Западом вооружение.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что администрация США израсходовала около 96% финансовых средств, ранее выделенных на оказание помощи Украине. Кирби подчеркивал, что отсутствие дальнейшей крупной помощи со стороны США окажет пагубное воздействие на обороноспособность Украины.