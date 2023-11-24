Al Mayadeen: шиитское движение атаковало дронами две базы США в Ираке

Шиитское движение "Исламское сопротивление Ирака" атаковало две военные базы США на территории Ирака с использованием беспилотных летательных аппаратов.

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Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen. Одна из баз располагается в районе международного аэропорта Эрбиль в Иракском Курдистане, а другая - в провинции Анбар, база Айн-эль-Асад. По данным источников, атаки были ответом на военные действия Израиля в Газе. Вчера, 23 ноября, боевики "Исламского сопротивления Ирака" обстреляли базу Айн аль-Асад на западе Ирака, где погиб один из бойцов группировки.

Недавно военные базы США в Ираке и Сирии подвергались атакам беспилотников. В результате этих атак пострадали более 20 военных. Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников. В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса".

В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Ливанская шиитская организация "Хезболлах" выразила поддержку ХАМАС. Начались ракетные обстрелы Израиля и Ливане с обеих сторон. Днем 19 октября израильская армия заявила, что приграничные районы страны подверглись обстрелу с ливанской территории. По данным ЦАХАЛ, в сторону кибуца Манара были выпущены несколько противотанковых ракет.