"Внезапный удар": в ВСУ рассказали об успешном наступлении российской армии

Артиллерия России может в любое время ударить по украинским военным благодаря преимуществу в небе, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление командира отделения ВСУ Хитоси Такасэ.

"Внезапный удар": в ВСУ рассказали об успешном наступлении российской армии
© ТАСС

По словам японского журналиста, который побывал на украинских позициях, Вооруженные силы Украины «значительно уступают» российской артиллерии.

Как заявил командир отделения ВСУ по имени Роман, Россия ведет тщательное наблюдение с воздуха, «и артиллерия может внезапно ударить, как только вы выйдете на огневую позицию». При этом российские военные успешно продвигаются и их позиции становятся все ближе.

Начальник штаба добровольческого штурмового корпуса батальона «Скиф» с позывным «Варяг» сообщил, что украинская армия не придерживается никаких правил ведения войны. По его словам, главная особенность ВСУ – подлость.

«Это главная фишка, которую они получили от своих инструкторов американцев и Великобритании. Например, ранить одного, дождаться эвакуации и еще раз нанести удар», — указал он.

Армия Украины не придерживается правил войны и международных конвенций. Например, ржавыми патронами, которые перед этим лежали в земле, в качестве поражающих элементов снаряжаются противопехотные мины МОН-50.

«Например, мина когда взорвется МОН-50, там 50 патронов, которые есть, они сдетонируют — еще отдельно полетят, как шрапнель, но за счет того, что они ржавые и грязные — их специально держат в земле, — они занесут заразу, вы понимаете, на какую глубину», — рассказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что подобные действия украинской армии носят массовый характер.

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