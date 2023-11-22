Артиллерия России может в любое время ударить по украинским военным благодаря преимуществу в небе, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление командира отделения ВСУ Хитоси Такасэ.

По словам японского журналиста, который побывал на украинских позициях, Вооруженные силы Украины «значительно уступают» российской артиллерии.

Как заявил командир отделения ВСУ по имени Роман, Россия ведет тщательное наблюдение с воздуха, «и артиллерия может внезапно ударить, как только вы выйдете на огневую позицию». При этом российские военные успешно продвигаются и их позиции становятся все ближе.

Начальник штаба добровольческого штурмового корпуса батальона «Скиф» с позывным «Варяг» сообщил, что украинская армия не придерживается никаких правил ведения войны. По его словам, главная особенность ВСУ – подлость.

«Это главная фишка, которую они получили от своих инструкторов американцев и Великобритании. Например, ранить одного, дождаться эвакуации и еще раз нанести удар», — указал он.

Армия Украины не придерживается правил войны и международных конвенций. Например, ржавыми патронами, которые перед этим лежали в земле, в качестве поражающих элементов снаряжаются противопехотные мины МОН-50.

«Например, мина когда взорвется МОН-50, там 50 патронов, которые есть, они сдетонируют — еще отдельно полетят, как шрапнель, но за счет того, что они ржавые и грязные — их специально держат в земле, — они занесут заразу, вы понимаете, на какую глубину», — рассказал собеседник агентства.