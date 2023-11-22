В Житомирской области Украины произошло несколько взрывов

В Житомирской области Украины слышны взрывы. Об этом сообщают несколько украинских Telegram-каналов. Отмечается, что пока не ясно, являются ли взрывы результатом атак российских ударных беспилотников-камикадзе или же это работают украинские системы противовоздушной обороны.

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Украинские СМИ призвали жителей ничего не фотографировать и не выкладывать в интернет. Ранее сообщалось, что в ряде регионов Украины была объявлена воздушная тревога. Сигналы тревоги звучали в Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

Российские ударные беспилотные летательные аппараты были замечены в Житомирской, Николаевской и Одесской областях. До этого министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия намерена передать Украине четыре системы противовоздушной обороны (ПВО) IRIS T-SLM.