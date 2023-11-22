Politico сообщила о желании Украины получить от США радары Sentinel
Как пишет Politico, Украина «на сезон праздников хочет от США радары ближнего действия». Указывается, что Sentinel способны отслеживать баллистические ракеты и медленно движущиеся БПЛА. Politico предполагает, что с помощью Sentinel Украина может попытаться защитить заводы, где собирается производить собственное оружие, передает РИА «Новости».
Напомним, издание Politico также сообщало, что украинцы массово бегут в Киев из других городов из-за лучшей защищенности столицы системами противовоздушной обороны.