Politico сообщила о желании Украины получить от США радары Sentinel

Как пишет Politico, Украина «на сезон праздников хочет от США радары ближнего действия». Указывается, что Sentinel способны отслеживать баллистические ракеты и медленно движущиеся БПЛА. Politico предполагает, что с помощью Sentinel Украина может попытаться защитить заводы, где собирается производить собственное оружие, передает РИА «Новости».