Politico сообщила о желании Украины получить от США радары Sentinel

Украина для защиты оружейных заводов просит у США радары ближнего действия Sentinel, сообщают СМИ.

Politico сообщила о желании Украины получить от США радары Sentinel
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Как пишет Politico, Украина «на сезон праздников хочет от США радары ближнего действия». Указывается, что Sentinel способны отслеживать баллистические ракеты и медленно движущиеся БПЛА. Politico предполагает, что с помощью Sentinel Украина может попытаться защитить заводы, где собирается производить собственное оружие, передает РИА «Новости».

Напомним, издание Politico также сообщало, что украинцы массово бегут в Киев из других городов из-за лучшей защищенности столицы системами противовоздушной обороны.