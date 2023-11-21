В Словакии объяснили прекращение помощи Украине
Новый глава МИД Словакии Юрай Бланар заявил, что его страна прекращает оказание военной помощи Украине, так как поставки оружия ВСУ «не работают». Об этом сообщает австрийская газета Die Presse.
По словам Бланара, конфликт на Украине перешёл в то состояние, из которого нет военного выхода. Любое дальнейшее затягивание ситуации, как считает министр, приведёт лишь к большему числу жертв. Дипломат также добавил, что именно по этой причине Словакия прекращает военную помощь Украине, но будет поддерживать любые инициативы, связанные с мирным урегулированием конфликта.
«После более чем 600 дней войны это выглядит как замороженный конфликт, для которого нет военного решения. Его затягивание означает лишь то, что погибнет еще больше людей. Поэтому мы поддерживаем все, что делает возможным мирное урегулирование. Прежде всего, оно должно идти от Европейского Союза, потому что он был создан как мирный проект, и именно к этой первоначальной идее мы хотим вернуться», — рассказал он.
Напомним, что ранее новое правительство Словакии заблокировало инициативу предыдущего кабмина по отправке на Украину пакета военной помощи.