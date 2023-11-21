В Словакии объяснили прекращение помощи Украине

«После более чем 600 дней войны это выглядит как замороженный конфликт, для которого нет военного решения. Его затягивание означает лишь то, что погибнет еще больше людей. Поэтому мы поддерживаем все, что делает возможным мирное урегулирование. Прежде всего, оно должно идти от Европейского Союза, потому что он был создан как мирный проект, и именно к этой первоначальной идее мы хотим вернуться», — рассказал он.