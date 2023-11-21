Американскую базу в Сирии атаковали беспилотниками

Американскую базу в районе Аш-Шаддади, провинция Эль-Хасека, на северо-востоке Сирии атаковали беспилотниками. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

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«Американская база в Аш-Шаддади на юге Эль-Хасеке была атакована двумя беспилотниками. В результате обстрела на территории района прозвучали шесть взрывов», — отмечает агентство.

19 ноября база США на месторождении газа «Конико» в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу. Удар был нанесен по одной из военных машин на въезде на территорию базы, в результате на месте поднялось пламя. Две ракеты были выпущены из окрестностей города Дейр-эз-Зор.