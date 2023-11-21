Стало известно о повреждении объекта портовой инфраструктуры в Одессе

В результате ракетного удара в Одессе поврежден объект портовой инфраструктуры. Об этом сообщают Силы обороны юга Украины в Telegram .

«На территории Одессы и Белгород-Днестровского района произошло попадание по открытой поверхности, административному зданию и припортовой инфраструктуре», — говорится в сообщении.

Ранее, днем 21 ноября, стало известно, что в районе порта в Одессе произошло два мощных взрыва. При этом в области была объявлена воздушная тревога.