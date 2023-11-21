Столтенберг заявил об отсутствии военной угрозы союзникам НАТО со стороны РФ

НАТО не видит никакой военной угрозы со стороны России для членов альянса и региона Западных Балкан. Такое заявление сделал генсек объединения Йенс Столтенберг , передает «РИА Новости».

«Мы не видим какой-либо непосредственной военной угрозы со стороны России союзникам и региону Западных Балкан», — ответил он на просьбу журналистов в Северной Македонии прокомментировать слова Зеленского о намерении РФ «дестабилизировать Балканы».

При этом, по словам Столтенберга, НАТО остается бдительной. Также он напомнил, что в ответ на начало Россией СВО на Украине альянс усилил присутствие в странах Восточной Европы.