Министр обороны Швеции Пол Юнсон заявил, что не хочет «списывать Россию со счетов как угрозу». Об этом он заявил в интервью газете The Guardian.

«Мы не хотим списывать Россию со счетов как угрозу, потому что Россия <...> продемонстрировала свою стойкость (на Украине)», — заявил Юнсон.

Он утверждает, что Швеция должна стать членом Североатлантического альянса как можно скорее, чтобы быть в безопасности. Юнсон не смог сказать, когда это произойдет, однако Турция и Венгрия одобрят вступление Швеции в НАТО в конечном итоге.

До этого генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не видит военной угрозы со стороны России.