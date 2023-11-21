В США поставили под вопрос дальнейшее оказание помощи Украине

Американское правительство столкнется с рядом трудностей при оказании помощи Украине, если Конгресс США не выделит дополнительные средства, заявила первый заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс на встрече с вашингтонской группой военных обозревателей.

По ее словам, без увеличения бюджетных расходов администрация страны не сможет позволить себе поддерживать поставки военной техники на прежнем уровне, передает ТАСС.

Нам будет очень сложно продолжать предоставлять военную помощь со стороны Министерства обороны США без дополнительных ресурсов. Разумеется, нам понадобится дополнительная поддержка [из бюджета], чтобы предоставлять Украине того рода содействие, которое мы предоставляли, — заявила Хикс.