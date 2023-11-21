Немецкий оружейный концерн вдвое увеличит объем продаж за счет конфликта на Украине

Немецкий оружейный концерн Rheinmetall рассчитывает к 2026 году увеличить объем продаж практически вдвое по сравнению с 2023 годом: с €7,6 млрд до €14 млрд евро на фоне конфликта на Украине и проводящейся ускоренными темпами модернизации техники стран НАТО. Об этом пишет Reuters.

Аналитики полагают, что благодаря крупным заказам маржа операционной прибыли концерна превысит 15%.

Rheinmetall в 2022-2023 году произвел модернизацию промышленных площадок, существенно расширил их, пояснили эксперты.

Напомним, что в марте 2023 года концерн сообщил о рекордной выручке. В компании уточнили, что скорректированная операционная прибыль в 2022 году выросла на 27%, до €754 млн евро.