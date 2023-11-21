Все флоты и Каспийскую флотилию переподчинят главкому ВМФ России

Все флоты Вооруженных сил РФ и Каспийская флотилия будут подчиняться непосредственно главнокомандующему Военно-морского флота (ВМФ) РФ, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу. Российская газета

По словам главы военного ведомства, работа по данному направлению уже завершается. В итоге изменения позволят эффективнее управлять флотом и внедрять единые для всех военных группировок подходы к планированию, указал он. Москва24