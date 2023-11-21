Львовские власти усилили проверку документов у военнообязанных
В Львовской области усилены проверки документов у мужчин призывного возраста. Их наличие будут проверять представители военкоматов, пишет со ссылкой на агентство «РБК-Украина» РИА Новости.
По данным издания, соответствующий приказ об усилении проверки документов издал руководитель аппарата областной военной администрации Тарас Грень.
«Их наличие обязали проверять работников территориальных центров комплектования и социальной поддержки у всех мужчин от 18 до 60 лет», — отмечается в сообщении.
При этом сотрудники военкоматов будут проверять не только военные билеты или временное удостоверение военнообязанного, но и наличие паспорта и документов о прописке.
Ранее Верховная рада Украины в девятый раз продлила военное положение и всеобщую мобилизацию. При этом в парламент поступил законопроект, подразумевающий введение отсрочки от мобилизации для тех призывников, которые занимаются волонтерской деятельностью.
Вооруженные силы Украины с 4 июня 2023 года безуспешно пытались вести широко анонсированное контрнаступление. По словам главы Минобороны России Сергея Шойгу, только за июль ВСУ потеряли более 20 тысяч военнослужащих. А в начале октября президент России Владимир Путин заявил, что общие потери ВСУ в ходе контрнаступления составили свыше 90 тысяч человек.