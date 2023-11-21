Львовские власти усилили проверку документов у военнообязанных

В Львовской области усилены проверки документов у мужчин призывного возраста. Их наличие будут проверять представители военкоматов, пишет со ссылкой на агентство «РБК-Украина» РИА Новости.

По данным издания, соответствующий приказ об усилении проверки документов издал руководитель аппарата областной военной администрации Тарас Грень.

«Их наличие обязали проверять работников территориальных центров комплектования и социальной поддержки у всех мужчин от 18 до 60 лет», — отмечается в сообщении.

При этом сотрудники военкоматов будут проверять не только военные билеты или временное удостоверение военнообязанного, но и наличие паспорта и документов о прописке.

Ранее Верховная рада Украины в девятый раз продлила военное положение и всеобщую мобилизацию. При этом в парламент поступил законопроект, подразумевающий введение отсрочки от мобилизации для тех призывников, которые занимаются волонтерской деятельностью.