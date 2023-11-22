Индия успешно испытала ракету BrahMos с борта эсминца "Импхал"

"Импхал 12706, новейший из построенных в Индии эсминцев с управляемым ракетным оружием, идеально справился с первым испытательным пуском BrahMos. Это стало первым испытанием ракеты BrahMos увеличенной дальности с корабля, еще официально не принятого на вооружение, что подчеркивает неослабевающий фокус на поддерживание боевой готовности, растущее мастерство отечественного судостроения и надежность оружия и платформ", - говорится в сообщении западного командования ВМС, размещенном в соцсети X (ранее Twitter).