Потери Вооруженных сил Украины на Донецком направлении в течение суток составили до 245 военнослужащих убитыми и ранеными, сообщили в Министерстве обороны России. RT на русском
Кроме того, российские войска ударили артиллерией, авиацией и тяжелыми огнеметными системами по двум бригадам ВСУ в районе Синьковки в Харьковской области. Lenta.ru
В ведомстве отметили, что ВС РФ отразили на Краснолиманском направлении две атаки ВСУ. Противник потерял до 200 бойцов убитыми и ранеными, добавили в Минобороны РФ. ТАСС
«На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск нанесли поражение скоплениям военнослужащих 33-й, 65-й и 117-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Новопрокоповка Запорожской области», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства. Газета.Ru