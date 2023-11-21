В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Донецком направлении

Потери Вооруженных сил Украины на Донецком направлении в течение суток составили до 245 военнослужащих убитыми и ранеными, сообщили в Министерстве обороны России. RT на русском

Кроме того, российские войска ударили артиллерией, авиацией и тяжелыми огнеметными системами по двум бригадам ВСУ в районе Синьковки в Харьковской области. Lenta.ru

В ведомстве отметили, что ВС РФ отразили на Краснолиманском направлении две атаки ВСУ. Противник потерял до 200 бойцов убитыми и ранеными, добавили в Минобороны РФ. ТАСС