Раскрыта возможная тактика ВСУ с наступлением холодов

«[Сейчас украинский десант терпит неудачи из-за того, что] ему сложно переправиться. Была попытка высадки десанта на левом берегу Днепра с целью расширения и дальнейшего продвижения к Крыму, но эта попытка провалились. Главная причина здесь в том, что российская сторона работает очень устойчиво: активны наша авиация, артиллерия. Все сводится к тому, что противник на плавсредствах пытается переправиться, мы его уничтожаем, а потом все повторяется снова», — объяснил Кнутов.