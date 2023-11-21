Шойгу рассказал о состоянии ядерной триады

В ядерной триаде доля новейших кораблей достигла 100%. Также в нее были введены три атомных подводных крейсера. Военно-морской флот РФ уделяет много внимания наращиванию своих ядерных сил, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу . Ura.Ru

Он рассказал, что с 2018 года состав ВМФ России пополнили более 130 кораблей, катеров и судов обеспечения. До конца года флот получит сразу три многоцелевых подлодки с ракетными комплексами "Калибр", а также три малых ракетных корабля и тральщик, добавил Шойгу. ТАСС