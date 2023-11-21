Шойгу рассказал о состоянии ядерной триады

В ядерной триаде доля новейших кораблей достигла 100%. Также в нее были введены три атомных подводных крейсера. Военно-морской флот РФ уделяет много внимания наращиванию своих ядерных сил, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Ura.Ru
«Завершаются государственные испытания ракетной подводной лодки стратегического назначения «Император Александр III», предназначенной для Тихоокеанского флота. Доля современных кораблей в составе ядерной триады достигла 100%», — отметил Шойгу. RT на русском
Он рассказал, что с 2018 года состав ВМФ России пополнили более 130 кораблей, катеров и судов обеспечения. До конца года флот получит сразу три многоцелевых подлодки с ракетными комплексами "Калибр", а также три малых ракетных корабля и тральщик, добавил Шойгу. ТАСС