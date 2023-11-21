Шойгу анонсировал открытие центров военной подготовки студентов во всех регионах

Военные учебные центры для подготовки студентов вузов появятся во всех регионах России. Их открытие анонсировал министр обороны Сергей Шойгу, пишет РИА Новости.

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По его словам, такие центры открываются по поручению президента России Владимира Путина.

«Сегодня девять высших учебных заведений претендуют на открытие военных учебных центров, в том числе в Луганской народной республике», — сказал глава оборонного ведомства.

Он подчеркнул, что со временем планируется запустить 137 учебных центров в 82 субъектах России.