Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Вооруженные силы Украины с начала ноября потеряли более 13700 человек. RT на русском

Он также добавил, что ликвидировано около 1800 единиц военной техники и вооружения. Ura.Ru

Шойгу подчеркнул, что в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине российские войска нанесли более 270 ракетных ударов. Lenta.ru