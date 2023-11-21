Шойгу рассказал о поставках БПЛА в Вооруженные силы России

«Объемы поставок в войска по сравнению с началом прошлого года основных образцов ракетно-артиллерийского вооружения выросли почти в 5 раз, если говорить точно — в 4,9 раза, бронетанкового вооружения — более чем в 3 раза», — сообщил глава МО.