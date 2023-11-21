На Украине похвастались взятым со свалки бронетранспортером
Вооруженные формирования киевского режима, потеряв значительное количество легкой боевой техники, вынуждены восстанавливать бронетранспортеры, ожидавшие утилизации на свалках.
Например, в социальных сетях появился ролик, где показан такой БТР-60. Поскольку его броня достаточно тонкая - девять миллиметров в лобовой части и семь по бортам, на бронетранспортер навесили дополнительные стальные листы. Как у БТР-80, появились боковые люки, предназначенные для входа и выхода. Это решение по модернизации "шестидесятого" явно подсмотрено у болгарских БТР-60ПБ MD3.
На крыше установлена башня угловатой формы, правда, пока непонятно, какое вооружение будет применено. В последнее время боевики киевского режима любят ставить американские 12,7-мм пулеметы М2 Browning или заокеанские же автоматические 40-мм гранатометы Mark 19.
Кроме того, по всей видимости, вместо старых бензиновых двигателей смонтированы два дизельных иностранного производства.
Пока речь идет всего лишь об одном таком бронетранспортере, который, скорее всего, еще даже не прошел испытания. А на второй ВСУ не стоит надеяться, так как место, где находится этот цех, будет определено и уничтожено.