На Украине похвастались взятым со свалки бронетранспортером

Вооруженные формирования киевского режима, потеряв значительное количество легкой боевой техники, вынуждены восстанавливать бронетранспортеры, ожидавшие утилизации на свалках.

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Например, в социальных сетях появился ролик, где показан такой БТР-60. Поскольку его броня достаточно тонкая - девять миллиметров в лобовой части и семь по бортам, на бронетранспортер навесили дополнительные стальные листы. Как у БТР-80, появились боковые люки, предназначенные для входа и выхода. Это решение по модернизации "шестидесятого" явно подсмотрено у болгарских БТР-60ПБ MD3.

На крыше установлена башня угловатой формы, правда, пока непонятно, какое вооружение будет применено. В последнее время боевики киевского режима любят ставить американские 12,7-мм пулеметы М2 Browning или заокеанские же автоматические 40-мм гранатометы Mark 19.

Кроме того, по всей видимости, вместо старых бензиновых двигателей смонтированы два дизельных иностранного производства.