Губернатор Старовойт: В Курской области РЭБ посадила украинский беспилотник

Глава Курской области Роман Старовойт раскрыл подробности утренней операции по нейтрализации в небе над регионом беспилотника, прилетевшего с Украины.

В Курской области РЭБ посадила украинский беспилотник
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Небольшой квадрокоптер со взрывчаткой был обнаружен российскими пограничниками. Применив средства радиоэлектронной борьбы, военные посадили аппарат в Рыльском районе. Заряд дрона-камикадзе не сработал, никто не пострадал.

"Не приближайтесь к обломкам сбитых украинских БПЛА и не трогайте их, они могут взорваться" Сообщить о находке нужно по телефону 112", - напомнил губернатор.

Ранее Минобороны РФ сообщило об украинском беспилотнике, сбитом над Курской областью.