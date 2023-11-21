Губернатор Старовойт: В Курской области РЭБ посадила украинский беспилотник
Глава Курской области Роман Старовойт раскрыл подробности утренней операции по нейтрализации в небе над регионом беспилотника, прилетевшего с Украины.
Небольшой квадрокоптер со взрывчаткой был обнаружен российскими пограничниками. Применив средства радиоэлектронной борьбы, военные посадили аппарат в Рыльском районе. Заряд дрона-камикадзе не сработал, никто не пострадал.
"Не приближайтесь к обломкам сбитых украинских БПЛА и не трогайте их, они могут взорваться" Сообщить о находке нужно по телефону 112", - напомнил губернатор.
Ранее Минобороны РФ сообщило об украинском беспилотнике, сбитом над Курской областью.