Су-57 получит второго пилота

В новом патенте на «многофункциональный двухместный малозаметный самолет тактической авиации», который получила Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), идет речь о версии истребителя пятого поколения Су-57 со вторым пилотом. Об этом со ссылкой на источники в корпорации сообщают «Известия».

Издание пишет, что двухместный самолет будет выпускаться в трех вариантах — учебно-боевом, с оператором вооружений и как лидер группы беспилотников. В частности, истребитель сможет выполнять функции командного пункта управления при «сетеориентированных действиях смешанных групп самолетов».

В патенте, с которым ознакомилась газета, утверждается, что двухместный Су-57 будет оснащен дополнительными топливными баками, которые позволят на десять процентов увеличить дальность и продолжительность полета самолета.

Ранее стало известно, что в России запатентовали новый самолет тактической авиации, предназначенный для поиска и поражения воздушных, надводных и наземных целей.