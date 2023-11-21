СМИ: Израиль перебросил к границе с Ливаном сто тысяч солдат

Израильские власти разместили сто тысяч солдат вдоль своей границы с Ливаном. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на отчет, подтвержденный израильскими официальными лицами.

Газета подчеркивает, что решение разместить такое количество военных говорит о серьезной озабоченности по поводу безопасности и о подготовке к возможному конфликту с Ливаном.

Ливан — база движения «Хезболла», усилившего атаки на израильские аванпосты на фоне войны Израиля и палестинского движения ХАМАС. Нынешние столкновения стали самыми смертоносными с тех пор, как Израиль и «Хезболла» вели полномасштабную войну в 2006 году.

Ситуацию обостряет развертывание «Хезболлой» беспилотников и ракет более крупного калибра. Израильские военные и жители приграничных районов требуют от премьера Биньямина Нетаньяху устранить угрозу «Хезболлы», но пока он «сопротивляется требованиям принять меры» и обходится предупреждениями в адрес «Хезболлы», отмечает WSJ.

Накануне, 20 ноября, израильские силы нанесли удар по вооруженной группе людей, пытавшихся обстрелять территорию Израиля в районе границы с Ливаном.