На Украине заявили о сокращении поставок американских снарядов

СМИ: США сократили поставки снарядов на Украину
После обострения палестино-израильского конфликта поставки США артиллерийских снарядов на Украину сократились на 30%. Об этом заявил украинский чиновник, пишет телеканал ABC.
Телеканал отмечает, что в настоящее время администрация президента США Джо Байдена «работает с Конгрессом, чтобы попытаться выработать более широкое соглашение о финансировании, которое включало бы дополнительную поддержку Украины».
При этом в Киеве уже говорят о сокращении поставок снарядов.
По его словам, доля 155-миллиметровых артиллерийских снарядов составляет около 60-70 процентов в объеме общих военных поставок Киеву.
Украинский чиновник также констатировал, что поставки оружия Израилю со стороны США оказали влияние на поставки вооружений Киеву, несмотря на уверения американских официальных лиц в обратном.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС нанесло масштабный удар по территории Израиля. В ответ ВВС ЦАХАЛ ударили по сектору Газа. С обеих сторон было объявлено о проведении военных операций против друг друга, а США заявили о поддержке Израиля и предоставлении дополнительной помощи.
При этом заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх отказалась уточнить, на какое время хватит средств, оставшихся для поддержки Украины.