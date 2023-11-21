На Украине заявили о сокращении поставок американских снарядов

После обострения палестино-израильского конфликта поставки США артиллерийских снарядов на Украину сократились на 30%. Об этом заявил украинский чиновник, пишет телеканал ABC.

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Телеканал отмечает, что в настоящее время администрация президента США Джо Байдена «работает с Конгрессом, чтобы попытаться выработать более широкое соглашение о финансировании, которое включало бы дополнительную поддержку Украины».

При этом в Киеве уже говорят о сокращении поставок снарядов.

«Поставки США артиллерийских снарядов стандарта НАТО на Украину сократились более чем на 30% с тех пор, как в прошлом месяце началась война Израиля против ХАМАС в секторе Газа», - пояснил неназванный украинский чиновник.

По его словам, доля 155-миллиметровых артиллерийских снарядов составляет около 60-70 процентов в объеме общих военных поставок Киеву.

Украинский чиновник также констатировал, что поставки оружия Израилю со стороны США оказали влияние на поставки вооружений Киеву, несмотря на уверения американских официальных лиц в обратном.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС нанесло масштабный удар по территории Израиля. В ответ ВВС ЦАХАЛ ударили по сектору Газа. С обеих сторон было объявлено о проведении военных операций против друг друга, а США заявили о поддержке Израиля и предоставлении дополнительной помощи.