Экс-советник Кучмы раскрыл цель визита главы Пентагона в Киев

Глава Пентагона Ллойд Остин посетил Киев для того, чтобы поддержать репутацию президента Украины Владимира Зеленского, но никакой реальной помощи не пообещал. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале. По его мнению, в офисе у Зеленского "уже истерика".

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"Срочно прилетел Остин, чтобы как-то его поддержать, чтобы Зеленский еще немного продержался на плаву как поплавок и мог сказать, что к нему приехал сам глава Министерства обороны Соединенных Штатов", — сказал Соскин.

Соскина считает, что шеф Пентагона на фоне успехов Вооруженных сил Российской Федерации на фронте не стал обещать Киеву ни дополнительного финансирования, ни нового пакета военной помощи.

"Россияне ударили управляемой авиабомбой, нанесли очень тяжелый удар по украинцам. А что делают США?" — задался вопросом эксперт.