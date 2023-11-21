Спецоперация на Украине 21 ноября: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 21 ноября 2023 года.

Группировка «Восток» сорвала контратаку ВСУ в районе Приютного

Контратаку войск Украины в районе Приютного на Южнодонецком направлении при поддержке артиллерии сорвали подразделения российской группировки «Восток». Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки Олег Чехов, пишет РИА Новости.

Он уточнил, что в результате этой атаки пехота Вооруженных сил Украины была уничтожена. Также пресечены попытки ротации подразделений войск Украины в районе Урожайного, уничтожены живая сила и техника противника, а в ходе контрбатарейной борьбы украинские военные потеряли два минометных расчета.

Расчеты гаубиц Д-20 ВС РФ уничтожили пункт дислокации ВСУ с помощью разведчиков

Пункт временной дислокации Вооруженных сил Украины на купянском направлении был уничтожен расчетами гаубиц Д-20 российской группировки войск «Запад» при помощи разведчиков. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Как пояснили в военном ведомстве, данные о наращивании сил противника получила разведка, которая передала информацию командиру. Тот поставил задачу по скрытному перемещению и наведению огня. Дальше к делу приступили расчеты гаубиц Д-20.

После выполнения поставленной задачи замыкающая группа при отходе с позиций заметила приближение противника и приняла стрелковый бой. Группа вернулась в лагерь без потерь.

Морпехи ЧФ пресекают попытки ВСУ высадить десант на левый берег Днепра

Все попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) высадить своих десантников на днепровские острова и левый берег реки Днепр пресекаются подразделениями черноморских морпехов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.