Политолог назвал условие прекращения поддержки Украины со стороны США

США будут принимать решение о поддержке Украины в зависимости от ситуации на фронте. В случае отсутствия успехов на поле боя, финансирование прекратится. В противном случае — усилится. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал политолог-американист Рафаэль Ордуханян.

«Если Украина будет держать оборону, а успехи России окажутся минимальны, финансирование увеличится и ускорится. Если же наша страна перейдет к усиленным действиям, финансирование будет свернуто, политики начнут обвинять друг друга в растратах, но поезд уже уйдет. Установится определенный статус-кво», — считает Ордуханян.

По мнению политолога, вопрос о сокращении или продолжении поддержки США Украины лежит не в финансовой, дипломатической или политической плоскостях, а исключительно в военной. Прекращение поддержки будет возможно только в случае военных успехов России.

«В случае принятия соответствующего решения, на [президента Украины Владимира] Зеленского спихнут все неудачи, вспомнят его авантюристские попытки контратаковать, вспомнят Бахмут. На данный момент все зависит от вестей с полей, все решается там», — подчеркнул собеседник «Ленты.ру».