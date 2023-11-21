Глава Пентагона сделал заявление о ситуации на поле боя на Украине

У Вашингтона нет «волшебной палочки», которая помогла бы Киеву одержать победу над Москвой. Такое заявление сделал глава Пентагона Ллойд Остин на пресс-конференции в Киеве после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на издание «Страна.ua».

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«В таком конфликте, как этот, нет оружия, которое могло бы стать волшебной палочкой», — уточнил он.

Глава Пентагона добавил, что результаты Вооруженных сил Украины на поле боя зависят от способности солдат синхронизировать использование различных вооружений, которые им предоставили США и Европа.

«Это жесткая, изматывающая борьба, и такой она будет и в будущем», — сказал он.

Россия неоднократно заявляла странам НАТО, что поставки оружия Киеву не способствуют мирному урегулированию конфликта, а лишь затягивают и усугубляют его. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров также предупреждал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поставил под сомнение скорое окончание конфликта с Россией. Об этом он заявил на встрече с журналистами и руководством телеканала Fox News.