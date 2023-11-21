Британия намерена продолжить подготовку бойцов ВСУ в 2024 году

"Мы продолжаем тесно сотрудничать с Украиной, а также с другими союзниками и партнерами, чтобы лучше понять, каковы потребности Украины в том, что касается подготовки [военных], и как лучше всего сообща удовлетворять их. Соединенное Королевство намерено оставаться лидером в предоставлении Украине возможностей для обучения [военнослужащих] в течение всего 2024 года", - написал Хиппи.