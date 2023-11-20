Польша нарастила численность армии
Польша продолжает наращивать свой военный потенциал, рассказал глава Минобороны страны Мариуш Блащак. Он уточнил, что численность польской армии достигла 193 тыс. солдат, пишет «Интерфакс».
Блащак отметил, что в это число вошли не только профессиональные солдаты, но и бойцы территориальной обороны, а также добровольцы. Министр пояснил, что у Польши «есть демографический потенциал для 300-тысячной армии».
Ранее глава ведомства сообщил, что Варшава и Сеул договорились о поставках для польской армии танков К2 и самоходных гаубиц К9.
Кроме того, заметил Блащак, польские промышленные площадки в ближайшей перспективе начнут производить южнокорейскую военную технику.
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