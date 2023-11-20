Глава Минобороны Украины назвал «натофикацию» страны приоритетом
Глава Минобороны Украины Рустем Умеров по итогам встречи с шефом Пентагона Ллойдом Остином назвал «натофикацию» страны приоритетом ведомства.
«Украина выбрала свой путь: стать членом НАТО. Поэтому «натофикация» — это один из главных приоритетов министерства обороны», — написал Умеров в своём микроблоге.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявила, что вступление Украины в НАТО в любом виде неприемлемо для России.
Бывший украинский премьер Николай Азаров отметил, что Запад пообещает Украине что угодно для продолжения конфликта с Россией.