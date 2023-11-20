Губернатор: над Орловской областью сбит беспилотник

Над Орловской областью сбит беспилотник, он уничтожен на территории Шаблыкинского района. По предварительным данным, никто не пострадал, повреждений нет.

Губернатор: над Орловской областью сбит беспилотник
© Sgt. William Begley

Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

«Друзья, сегодня вечером на территории Шаблыкинского района обезврежен беспилотный летательный аппарат самолетного типа, запущенный со стороны Украины», — написал он в Telegram.

Правоохранительные органы проводят необходимые мероприятия, отметил он.

Вечером системы ПВО России перехватили украинский беспилотник над Брянской областью, дрон уничтожен.