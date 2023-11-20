Губернатор: над Орловской областью сбит беспилотник
Над Орловской областью сбит беспилотник, он уничтожен на территории Шаблыкинского района. По предварительным данным, никто не пострадал, повреждений нет.
Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков.
«Друзья, сегодня вечером на территории Шаблыкинского района обезврежен беспилотный летательный аппарат самолетного типа, запущенный со стороны Украины», — написал он в Telegram.
Правоохранительные органы проводят необходимые мероприятия, отметил он.
Вечером системы ПВО России перехватили украинский беспилотник над Брянской областью, дрон уничтожен.