Над Брянской областью сбили украинский беспилотник

Российские силы противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник в небе над Брянской областью, заявили в Министерстве обороны РФ.

Погода и наука: Эскперт назвал способы борьбы с дронами

В ведомстве сообщили о пресечении попытки Украины совершить террористическую атаку с помощью беспилотника. Дрон сбили около 21:30 мск.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.