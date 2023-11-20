КНДР предупредила Японию о запуске ракеты со спутником

КНДР предупредила Японию, что планирует запустить ракету со спутников с 22 ноября по 1 декабря. Об этом заявили журналисты.

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«Северная Корея планирует запустить военный спутник с 22 ноября по 1 декабря», — говорится в заявлении.

Информацию опубликовал агентство Kyodo. В документе говорится, что в связи с отправкой ракеты есть опасность для трех морских зон Японии. Речь идет о Восточно-Китайском море, Желтом море и водах на востоке от острова Лусон.