Власти Южной Кореи обратились к КНДР насчет спутника

Правительство Южной Кореи призвало руководство Корейской народно-демократической республики не запускать новый разведывательный спутник. Об этом сообщает информационное агентство News1 со ссылкой на чиновника южнокорейского минобороны.

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«Мы примем меры по обеспечению безопасности жизни населения, решительно отреагируем на провокации Северной Кореи вместе с международным сообществом на основе тесного сотрудничества Республики Корея, США и Японии», — заявили в минобороны Южной Кореи.

20 ноября Северная Корея уведомила береговую охрану Японии о планах запустить военный спутник с 22 ноября по 1 декабря. В КНДР предупредили об опасности для трех морских зон: Восточно-Китайского и Желтого моря, а также вод к востоку от филиппинского острова Лусон.