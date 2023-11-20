В США анонсировали поставку РСЗО HIMARS Украине

В рамках нового пакета военной помощи США передадут Украине дополнительную реактивную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщается в заявлении американского военного ведомства, передает РИА Новости.

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Новый пакет поддержки Киеву оценивают примерно в 100 миллионов долларов. Кроме системы HIMARS в него войдут боеприпасы к ней и зенитные ракеты «Стингер», а также артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 миллиметров, противотанковые комплексы Javelin и более 3 миллиона патронов к стрелковому оружию.

Кроме того, Вашингтон решил передать Киеву оборудование для ведения боевых действий в зимних условиях, запчасти и вспомогательное снаряжение.