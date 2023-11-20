Появилось видео захвата хуситами грузового судна

В интернете появилось видео захвата судна Galaxy Leader боевиками йеменской группировки «Ансар Аллах» (хуситы) в Аденском заливе.

На кадрах ролика к кораблю, предположительно принадлежащему крупной израильской фирме Onger, медленно подлетает вертолет Ми-8/17. Экипаж судна не оказывает сопротивления, позволяет борту приземлиться на палубу.

Боевики группировки покидают вертолет, осуществляют захват судна: проникают в рубку, на нижние палубы, в ключевые помещения. При этом они периодически стреляют в воздух, предположительно, с тем, чтобы запугать моряков, принудить их к сдаче.

Затем оператор показывает, как мощный корабль, сопровождаемый катерами, направляется в порт Ходейды.